Asalto frustrado a detectives de la PDI deja un delincuente fallecido y otro herido en Puente Alto

¿Qué pasó?

Dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron víctimas de un asalto frustrado durante la noche del viernes en la intersección de Juan de Dios Malebrán con Arquitecto Eugenio Cerda, comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

De acuerdo con información policial, los detectives se encontraban esperando un automóvil solicitado a través de una aplicación. En ese momento, una camioneta roja llegó hasta el lugar, desde la cual descendieron entre dos y tres sujetos, mientras que otro permaneció en el vehículo.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía y la PDI?

Según la dinámica de los hechos, los antisociales intimidaron a los funcionarios de la PDI y realizaron el gesto de extraer un arma. Ante el riesgo para su integridad física, ambos detectives hicieron uso de sus armas de servicio. Uno de los sujetos resultó fallecido, mientras que otro fue herido y posteriormente atendido por los mismos efectivos, siendo trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

Tras la situación, se reportó que en la camioneta roja huyeron dos de los antisociales, cuyo paradero aún se desconoce.

El fiscal José Manuel Macnamara, de la Fiscalía Sur, explicó que "serían cuatro sujetos, de los cuales se bajan dos o tres con la finalidad de asaltar a los funcionarios de la PDI. Cuando efectúan los disparos, la camioneta huye con dos de los sujetos a bordo (...). En principio, serían chilenos y mayores de edad".

Por su parte, el subprefecto Alejandro Armijo, jefe (s) de la Biro Occidente, informó que "los dos funcionarios utilizaron su arma de servicio. Los colegas, al momento de ser intimidados, utilizaron sus armas de fuego".

"Los funcionarios se encuentran sin lesiones, en buenas condiciones", agregó la autoridad de la PDI.

Las diligencias están siendo desarrolladas por personal de la PDI y equipos del OS9 y Labocar de Carabineros, las que también buscan esclarecer si los antisociales, efectivamente, portaban alguna arma. Hasta ahora, se encontró un destornillador, el cual está siendo periciado.

