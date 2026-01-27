Bolsillo Electrónico de Emergencia de 50 UF: Te explicamos para quién es y cómo se obtiene

27 en. 2026 - 07:00 hrs.

Ante el Estado de Catástrofe que enfrenta la zona centro-sur del país, las autoridades nacionales iniciaron las gestiones para entregar el Bolsillo Electrónico de Emergencia para la reconstrucción de viviendas afectadas.

Este beneficio de 50 UF ($1.919.840 aproximadamente) forma parte del paquete de ayudas tempranas para familias cuyo hogar sufrió daños por los incendios. El depósito es automático y sin solicitud.

¿Para quién es el Bolsillo Electrónico de Emergencia?

El Gobierno de Chile indica que el aporte está destinado para las familias propietarias y allegadas registradas con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), cuyo inmueble y/o enseres sufrieron leve o mediana afectación producto de los incendios.

¿Cómo se accede al Bolsillo Electrónico de Emergencia?

Una vez que se aplica la ficha FIBE, el Estado entrega a la familia el monto por depósito bancario a la CuentaRUT del jefe de hogar, sin necesidad de postular ni de presentar solicitud.

También se puede cobrar presencialmente en una sucursal de BancoEstado. Este dinero solo se podrá utilizar para comprar materiales para reparar la vivienda, en comercios registrados como rubro de construcción y ferretería.

