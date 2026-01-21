Desde apoyos en dinero hasta beneficios tributarios: Estas son todas las ayudas estatales para los afectados por los incendios

21 en. 2026 - 11:00 hrs.

En medio de los incendios forestales que han afectado al país, el Estado ha anunciado diversas ayudas para ir en auxilio de los afectados. Las iniciativas van desde apoyos en dinero hasta beneficios tributarios.

En ese sentido, uno de los últimos fue la entrega de hasta 1,5 millones de pesos para aquellos que han sufrido estragos por la emergencia.

Las distintas ayudas estatales que han sido anunciadas

Servicio de Impuestos Internos

El servicio publicó la Resolución N°14, que condona los intereses y las multas a los contribuyentes afectados por la catástrofe que no puedan pagar sus obligaciones tributarias en el plazo legal, debido "a la grave situación que enfrentan". Para conocer más detalles, ingresa acá.

Gobierno

Se entregará un bono de ayuda temprana a las familias afectadas en dos tramos: $1.500.000 por afectación alta y $750.000 por afectación media. El monto será depositado por única vez en la Cuenta RUT del jefe de hogar o podrá cobrarse de manera presencial en sucursales de BancoEstado.

Para acceder al dinero, se solicitará la aplicación previa de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y será la Subsecretaría de Servicios Sociales la encargada de generar y poner a disposición las nóminas de los hogares afectados. Para conocer más detalles, ingresa acá.

La entidad estableció una prórroga hasta el 28 de febrero de 2026 de los plazos para la declaración y pago de impuestos devengados para el periodo enero-febrero de 2026, para aquellos contribuyentes que a la fecha de la catástrofe tengan su casa matriz en alguna de las comunas que han sido declaradas como zona de catástrofe.

Además, se suspende y aplaza hasta nuevo aviso los procesos de cobranza administrativa y judicial que estaban programados para enero y febrero del presente año en las comunas que se ubican en la zona de catástrofe.

La institución financiera estableció ayudas tanto para personas naturales como para empresas y pymes. En cuanto a las primeras, se encuentran las siguientes:

Postergación de hasta 6 cuotas en créditos de consumo.

Postergación de hasta 6 dividendos en créditos hipotecarios.

Renovación automática de líneas de crédito durante el primer semestre de 2026, evitando interrupciones en el acceso a financiamiento.

