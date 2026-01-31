Cajas de Compensación: ¿Cuáles son las prestaciones legales y de bienestar social que administran?

31 en. 2026 - 12:00 hrs.

Las Cajas de Compensación, son entidades privadas que se encargan de administrar prestaciones de seguridad social y de tipo legal.

En Chile, existen cuatro cajas de compensación que se rigen bajo las normas actuales. Está Caja Los Andes, La Araucana, Los Héroes y Caja 18.

¿Cuáles son las prestaciones legales y de bienestar social que administran las Cajas de Compensación?

Como parte de sus funciones, las cajas de compensación deben administrar prestaciones legales, entre las que se encuentra la gestión de fondos de seguridad social, los que pueden otorgar gracias al traspaso de recursos por parte del Estado.

Entre estas prestaciones legales se encuentra el pago de beneficios como:

Asignación familiar.

Subsidios por incapacidad común.

Subsidio por incapacidad laboral temporal, a través las licencias médicas.

Pago del prenatal y postnatal.

Licencias por enfermedad grave de niño menor de un año.

Subsidio de cesantía.

Por otro lado, entre las prestaciones de bienestar social administradas por las cajas de compensación se encuentran los préstamos de dinero (con plazo máximo de 60 meses o 5 años), bonos por fallecimiento, matrimonio, nacimiento o escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y el uso de centros vacacionales o recreacionales.

En caso de no estar afiliado todavía, estas entidades permiten que tanto empresas como personas puedan inscribirse y comenzar a recibir sus beneficios.

Todo sobre Cajas de compensación