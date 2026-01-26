Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Alerta

Postergación en pagos y bonos en dinero: Estos son los beneficios de las Cajas de Compensación a los afectados por los incendios

¿Qué pasó?

En el contexto de los incendios que han afectado a las regiones de Ñuble y Biobío, las cuatro Cajas de Compensación: Caja 18, Caja La Araucana, Caja Los Andes y Caja Los Héroes implementaron una serie de medidas de apoyo destinadas a los damnificados.

En términos simples, estas entidades pusieron a disposición de los afectados la posibilidad de reprogramar o diferir las cuotas de créditos sociales vigentes, acceder a créditos nuevos con tasa de interés de 0%, además de bonos de libre disposición y reembolsos de gastos en alimentación, útiles escolares y farmacias.

Lo más visto de Nacional

"En situaciones de emergencia como los que enfrentan hoy cientos de familias en el sur de nuestro país, las
Cajas de Compensación han dispuesto una serie de medidas destinadas a atender las principales
necesidades de nuestros afiliados y sus familias, entregándoles así contención y apoyo", señaló Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile, Asociación de Cajas de Compensación.

Adicionalmente, las Cajas están implementando operativos médicos en las zonas afectadas, entregando
atención multidisciplinaria como respuesta a la emergencia y dispondrán de convenios con centros de salud y
programas de atención sicológica a través de telemedicina para los afectados y sus familias.

Para acceder a todas estas medidas, los afiliados deben consultar los requisitos que solicita cada Caja de
Compensación, acercarse a las sucursales, que mantienen atención presencial, o a través de los canales
digitales.

Medidas de apoyo por Caja

Caja 18

  • Atenciones médicas, descuentos en farmacias y en medicamentos: Copago Cero $0 en atenciones pediátricas, psicológicas, traumatológicas, dermatológicas y ginecológicas realizadas en prestadores en convenio. 50% descuento en productos de belleza, higiene y cuidado personal y 45% descuento en medicamentos genéricos.
  • Reprogramación de hasta 6 cuotas en créditos vigentes sin costo.
  • Crédito Social con un 30% dcto. en la tasa y hasta 6 meses de gracia
  • Bono por Contingencia de $120.000 de libre disposición
  • Caja de mercadería sin costo afiliados: Caja de alimentos presentando tu Ficha Básica de
  • Emergencia (FIBE) en las sucursales de Chillán y Concepción, ubicadas en las regiones de Ñuble y
  • Biobío.

Caja La Araucana

  • Fondo Solidario: Apoyo económico de hasta $100.000 para afiliadas y afiliados afectados por los incendios que enfrenten situaciones de salud graves o enfermedades catastróficas.
  • Reprograma tu crédito: Reprogramación con hasta 6 meses de gracia.
  • Activación de Seguros de Hogar: Activación de los seguros de hogar contratados con Caja La Araucana.
  • Telemedicina y Apoyo psicológico gratuito: Atención médica general 24/7 y apoyo psicológico para contención emocional, a través de atención online.
  • Apoyo para compra de útiles escolares, alimentos, artículos de higiene y primeros auxilios: Apoyo para hogares con niñas, niños y adolescentes afectados por la emergencia, en la compra de alimentos a familias afectadas, entrega de cajas o giftcard para la compra de artículos de higiene y primeros auxilios, destinados a cubrir necesidades básicas inmediatas.

Caja Los Andes

  • Móvil de Contingencia: Evaluación médica en terreno para atender urgencias de salud, revisar el estado general de la persona y tratar molestias físicas, apoyo de enfermería en terreno para administrar  medicamentos, atención kinesiológica para evaluar y tratar problemas respiratorios y molestias músculo-esqueléticas y apoyo psicológico individual para entregar contención emocional.
  • Bono Catástrofe: Bono catástrofe de $150.000 por afiliado/a titular. (monto único).
  • Crédito Social Catastrófico: Tasa 0%, disponible hasta el término del Estado de Catástrofe o la fecha que defina la institución.
  • Diferimiento de cuotas (alivio de deuda): Diferimiento de hasta 3 cuotas sin costo.
  • Canal exclusivo de apoyo y siniestros: Los siniestros asociados a esta emergencia tendrán atención
  • preferente

Caja Los Héroes

  • Postergación de cuotas de Crédito Social: Hasta tres cuotas de tu Crédito Social, trasladándolas al final del crédito, exclusivos afiliados damnificados con ficha FIBE.
  • Crédito de Emergencia de $100.000 tasa 0%.
  • Reembolso de Emergencia y devolución en farmacias: $50.000 para gastos de alimentación y útiles escolares. Se debe presentar boleta directamente en sucursales. Reembolso de $50.000 por compras desde $10.000 en medicamentos.
  • Asesoría Seguro Hogar: Accede a asesoría para activar tu Seguro Hogar y recibe orientación para realizar el siniestro y activar sus coberturas.
  • Atención Médica a $990 en medicina general y 7 especialidades, telemedicina salud mental online
  • costo $0.

Todo sobre Cajas de compensación

Leer más de

Notas relacionadas