Postergación en pagos y bonos en dinero: Estos son los beneficios de las Cajas de Compensación a los afectados por los incendios

En el contexto de los incendios que han afectado a las regiones de Ñuble y Biobío, las cuatro Cajas de Compensación: Caja 18, Caja La Araucana, Caja Los Andes y Caja Los Héroes implementaron una serie de medidas de apoyo destinadas a los damnificados.

En términos simples, estas entidades pusieron a disposición de los afectados la posibilidad de reprogramar o diferir las cuotas de créditos sociales vigentes, acceder a créditos nuevos con tasa de interés de 0%, además de bonos de libre disposición y reembolsos de gastos en alimentación, útiles escolares y farmacias.

"En situaciones de emergencia como los que enfrentan hoy cientos de familias en el sur de nuestro país, las

Cajas de Compensación han dispuesto una serie de medidas destinadas a atender las principales

necesidades de nuestros afiliados y sus familias, entregándoles así contención y apoyo", señaló Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile, Asociación de Cajas de Compensación.

Adicionalmente, las Cajas están implementando operativos médicos en las zonas afectadas, entregando

atención multidisciplinaria como respuesta a la emergencia y dispondrán de convenios con centros de salud y

programas de atención sicológica a través de telemedicina para los afectados y sus familias.

Para acceder a todas estas medidas, los afiliados deben consultar los requisitos que solicita cada Caja de

Compensación, acercarse a las sucursales, que mantienen atención presencial, o a través de los canales

digitales.

Medidas de apoyo por Caja

Caja 18

Atenciones médicas, descuentos en farmacias y en medicamentos: Copago Cero $0 en atenciones pediátricas, psicológicas, traumatológicas, dermatológicas y ginecológicas realizadas en prestadores en convenio. 50% descuento en productos de belleza, higiene y cuidado personal y 45% descuento en medicamentos genéricos.

Reprogramación de hasta 6 cuotas en créditos vigentes sin costo.

Crédito Social con un 30% dcto. en la tasa y hasta 6 meses de gracia

Bono por Contingencia de $120.000 de libre disposición

Caja de mercadería sin costo afiliados: Caja de alimentos presentando tu Ficha Básica de

Emergencia (FIBE) en las sucursales de Chillán y Concepción, ubicadas en las regiones de Ñuble y

Biobío.

Caja La Araucana

Fondo Solidario: Apoyo económico de hasta $100.000 para afiliadas y afiliados afectados por los incendios que enfrenten situaciones de salud graves o enfermedades catastróficas.

Reprograma tu crédito: Reprogramación con hasta 6 meses de gracia.

Activación de Seguros de Hogar: Activación de los seguros de hogar contratados con Caja La Araucana.

Telemedicina y Apoyo psicológico gratuito: Atención médica general 24/7 y apoyo psicológico para contención emocional, a través de atención online.

Apoyo para compra de útiles escolares, alimentos, artículos de higiene y primeros auxilios: Apoyo para hogares con niñas, niños y adolescentes afectados por la emergencia, en la compra de alimentos a familias afectadas, entrega de cajas o giftcard para la compra de artículos de higiene y primeros auxilios, destinados a cubrir necesidades básicas inmediatas.

Caja Los Andes

Móvil de Contingencia: Evaluación médica en terreno para atender urgencias de salud, revisar el estado general de la persona y tratar molestias físicas, apoyo de enfermería en terreno para administrar medicamentos, atención kinesiológica para evaluar y tratar problemas respiratorios y molestias músculo-esqueléticas y apoyo psicológico individual para entregar contención emocional.

Bono Catástrofe: Bono catástrofe de $150.000 por afiliado/a titular. (monto único).

Crédito Social Catastrófico: Tasa 0%, disponible hasta el término del Estado de Catástrofe o la fecha que defina la institución.

Diferimiento de cuotas (alivio de deuda): Diferimiento de hasta 3 cuotas sin costo.

Canal exclusivo de apoyo y siniestros: Los siniestros asociados a esta emergencia tendrán atención

preferente

Caja Los Héroes

Postergación de cuotas de Crédito Social: Hasta tres cuotas de tu Crédito Social, trasladándolas al final del crédito, exclusivos afiliados damnificados con ficha FIBE.

Crédito de Emergencia de $100.000 tasa 0%.

Reembolso de Emergencia y devolución en farmacias: $50.000 para gastos de alimentación y útiles escolares. Se debe presentar boleta directamente en sucursales. Reembolso de $50.000 por compras desde $10.000 en medicamentos.

Asesoría Seguro Hogar: Accede a asesoría para activar tu Seguro Hogar y recibe orientación para realizar el siniestro y activar sus coberturas.

Atención Médica a $990 en medicina general y 7 especialidades, telemedicina salud mental online

costo $0.

