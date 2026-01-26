¿Te asignaron el Bono de Protección? Así se distribuyen los montos durante 24 meses

26 en. 2026 - 09:00 hrs.

Uno de los beneficios más importantes para las familias con vulnerabilidad socioeconómica es el Bono de Protección, que incentiva su participación en programas del Estado mediante un pago.

Consiste en una ayuda económica que se entrega durante 24 meses, cuyo monto base de $23.694 puede variar conforme al período de apoyo en el que se encuentre el grupo familiar.

¿Cuánto paga el Bono de Protección cada mes?

Según ChileAtiende, la cantidad a entregar puede variar conforme al período de ejecución del apoyo psicosocial (APS):

Primeros seis meses de APS: obtienen $23.694 mensuales.

obtienen $23.694 mensuales. Del mes 7 al mes 12: reciben $18.033.

reciben $18.033. Del mes 13 al mes 18: les corresponden $12.398.

les corresponden $12.398. Del mes 19 al mes 24: obtienen $22.007, equivalentes al monto del Subsidio Familiar.

Requisitos para obtener el Bono de Protección

Es exclusivo para participantes de Chile Seguridades y Oportunidades, quienes mediante la firma de la Carta de Compromiso y del Plan de Intervención, deben haber aceptado la invitación al programa Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Una vez hecho esto, el bono se deposita en la CuentaRUT del beneficiario que aceptó la invitación al iniciar el período.

Si no tiene una CuentaRUT, se solicitará la apertura al BancoEstado de forma gratuita. Luego, tendrá que acudir a la sucursal más cercana para activar la cuenta y retirar la tarjeta para realizar el cobro.

Todo sobre Bono de Protección