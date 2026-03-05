Logo Mega

"Esta Reyna enderezó su corona": La noticia que entregó Yamila Reyna tras polémico quiebre con Américo

¿Qué pasó?

Esta semana, Yamila Reyna hizo un sorpresivo anuncio a través de sus redes sociales tras su polémico quiebre con su expareja Américo: tras cancelar todos sus eventos, este mes volverá a subirse a los escenarios.

La animadora y comediante, después de la ruptura que terminó con una denuncia, decidió alejarse del ojo público y de los shows de comedia, por lo que había dejado en stand-by toda su agenda, hasta esta semana.

"Esta Reyna enderezó su corona"

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram fue que hizo el anuncio, y recibió el apoyo inmediato de sus amigos, cercanos y seguidores que esperaban verla nuevamente haciendo stand-up y levantarse tras el polémico episodio.

"Esta Reyna enderezó su corona y vuelvo con todo!", escribió en el anuncio en el que publicó 10 fechas en donde volverá a hacer rutinas de comedia. En algunas fechas, contará con la compañía de Javiera Contador y Belén Mora.

Begoña Basauri, Daniel "Huevo" Fuenzalida y Carlina Molina fueron algunos que comentaron en la publicación: "Vamos con todo amiga", "Esooooo con todo!!!", "Guerrera Weichafe", escribieron para darle ánimo.

