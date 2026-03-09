"Estamos con alarma": Periodista argentino transmite en vivo desde refugio en Tel Aviv

09 mar. 2026 - 17:17 hrs.

La guerra no da tregua. El periodista Nelson Castro, enviado especial del canal argentino TN a la zona de conflicto en Israel, transmitió en vivo desde un refugio de urgencia luego de que sonaran las sirenas de alarma en la zona central de Tel Aviv. Era la sexta alerta del día.

"Acaban de sonar las sirenas. Estamos con alarma. La alarma nos dio efectivamente cinco minutos para protegernos", relató Castro al aire, mientras se encontraba junto a su camarógrafo Diego Espairón y otros colegas de medios israelíes en un suburbio industrial de las afueras de Tel Aviv, frente al lugar donde horas antes había caído una bomba racimo.

Un depósito como refugio

El lugar al que debieron ingresar no era precisamente un búnker. Se trataba de un pequeño taller de bordado y tejido de apenas tres por cuatro metros, sin ventilación y con paneles de durlock como paredes. Allí se juntaron 18 personas: periodistas, la vendedora de una panadería cercana y trabajadores del local, cuyo dueño les abrió las puertas de inmediato.

"Este es un lugar que no ofrecía ninguna característica de seguridad real. Era un simple depósito", reconoció Castro una vez que cesó la alerta. "Muchas veces se habla de refugios que ofrecen prácticamente ninguna seguridad. Pero esto es lo que hay, para que ustedes vean lo que vive la gente."

La falta de oxígeno se hizo sentir rápidamente. "El ambiente falta de oxígeno. Este lugar no tiene toma de aire, es absolutamente cerrado. Para alguna gente se hace difícil permanecer acá 10, 15 o 20 minutos", describió el periodista, señalando que algunos prefirieron abrir la puerta pese a que la medida de seguridad indica que debe permanecer cerrada.

Seis alarmas en un día

Castro explicó que la jornada había comenzado temprano con los ataques. Desde las 6 de la mañana ya habían sonado tres alertas, y para las cuatro de la tarde la cuenta llegaba a seis. El día anterior, según relató, también habían sido seis las alarmas, dos de ellas durante una transmisión nocturna en vivo.

"Esto que nos pasa a nosotros le pasa a la población. Y esto tiene un efecto psicológico que se produce y que no se va a poder parar", advirtió el periodista, citando lo que le habían señalado fuentes del ejército israelí.

Los ataques, precisó Castro, provienen de Irán y están dirigidos a zonas civiles. La bomba que cayó esa mañana frente al lugar desde donde transmitían dejó un muerto y un herido en estado gravísimo. Los restos de las bombas racimo aún permanecían en el lugar, delimitados con fajas, a la espera de un equipo antiexplosivos de la municipalidad que realizaría la limpieza definitiva del área.

La habitualidad del horror

Pese a la tensión del momento, Castro destacó la calma con la que la población local vive estas situaciones. "Para nosotros es un hecho que nos impacta. Ellos conviven con esto todos los días", observó, señalando que apenas cesó la alarma los vecinos volvieron a sus negocios como si nada, retomando el café que habían dejado a medias.

El periodista también mencionó que las autoridades israelíes evalúan si las escuelas podrán retomar la normalidad, decisión que el Ministerio de Educación analizará el miércoles próximo. "Imaginen lo que significaría evacuar un colegio con 400 chicos con este panorama", reflexionó.

