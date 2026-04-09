"Es la punta del iceberg": Biministro de Economía y Minería Daniel Mas apunta a graves problemas de gestión en Codelco

09 abr. 2026 - 16:10 hrs.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, usó su primera entrevista radial para lanzar una crítica directa y sin eufemismos al estado de Codelco. En conversación con Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, el secretario de Estado calificó los problemas de la cuprífera como "la punta del iceberg" y anticipó que vienen cambios en el directorio y un giro profundo en la gestión de la empresa más importante del Estado chileno.

Un resultado "bajísimo" para el nivel de ventas que tiene Codelco

El diagnóstico del ministro fue contundente desde el inicio. Al limpiar los resultados del año anterior, Codelco registró utilidades de apenas 300 y algo millones de dólares, una cifra que Mas calificó de "bajísima" considerando el volumen de ventas de la corporación.

A eso se suman problemas de seguridad, dificultades de producción y, sobre todo, el crítico estado de sus dos proyectos estructurantes —Rajo Inca y Chuquicamata Subterráneo—, ambos con atrasos gigantescos y con sus inversiones prácticamente duplicadas, representando miles de millones de dólares adicionales no presupuestados.

"Claramente afloran problemas de seguridad, hay problemas de producción... pero eso es solo la punta del iceberg", afirmó el ministro.

La remodelación de las oficinas: señal de un problema mayor

Uno de los episodios que más atención ha generado en las últimas semanas es el escandaloso sobrecosto en la remodelación de las oficinas centrales de Codelco, que terminó costando cuatro o cinco veces más que el presupuesto original. El ministro fue crítico al respecto, pero advirtió que el problema va mucho más allá de ese caso puntual.

"Cuando vemos eso, que también pasa en Rajo Inca o en Chuquicamata Subterráneo, son miles de millones de dólares adicionales los que estamos pagando", señaló. Y fue más lejos: "Claramente hay un problema. Todavía no llegamos a tomar el control de ese gobierno corporativo, pero sin duda que le vamos a dar una mirada profunda".

Ante la pregunta de si sospecha de algo en particular, el ministro fue cauto pero no descartó nada, indicando que se están realizando auditorías.

La seguridad, el primer cambio anunciado

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la revelación de que en el primer directorio de la empresa estatal al que asistió como ministro, los temas de seguridad aparecían en el octavo lugar de la tabla de materias a tratar.

"Primer acuerdo: revisemos esto primero. No vale la pena producir si no nos fijamos en los temas de seguridad con la relevancia que tienen. No vale la pena producir un dólar por cobre", afirmó Mas.

El ministro no explicó por qué la seguridad estaba tan abajo en la agenda, pero fue categórico en que eso cambiará: "Las personas están primero".

Cambios en el directorio y nuevos lineamientos

El secretario de Estado anticipó que en la próxima junta de accionistas vendrán cambios en el directorio de Codelco y que el Gobierno fijará lineamientos distintos para la gestión de la empresa. Aclaró que tanto Hacienda como Economía están mandatados por el Presidente para actuar como accionistas y empujar esas transformaciones, aunque reconoció que existen algunas limitaciones.

Además, planteó que una de las causas del problema es que la gestión del litio ha "nublado un poco la visión" sobre lo que ocurre en el negocio del cobre, el corazón histórico de la compañía. "Consensuemos un diagnóstico. Desde dónde partimos", señaló.

La ventaja del biministerio: economía y minería bajo un mismo techo

Consultado sobre las ventajas de concentrar dos carteras en una sola autoridad, Mas fue enfático: la agenda de la gran minería tiene un problema central de permisos, y ese es precisamente el foco del Ministerio de Economía. "Minería tiene alrededor de 900 personas. Economía somos 8.500. Economía está mucho más cerca del corazón económico del Gobierno", explicó.

Esa cercanía con Hacienda y con el comité económico del Gobierno, que se reúne quincenalmente, es, a su juicio, una ventaja enorme para destrabar los proyectos mineros que hoy están frenados por trabas administrativas.

El contexto: guerra, combustibles y empleo

La entrevista también abordó el impacto del alza de los combustibles en los sectores productivos. El ministro reconoció que el Gobierno ha sostenido reuniones con múltiples gremios y que se han diseñado dos paquetes de mitigación para paliar los efectos, incorporando sectores que habían quedado fuera en una primera instancia, como la pesca.

Mas fue claro en que la meta del Gobierno es crecer al 4% y generar 300.000 nuevos empleos, pero reconoció que la guerra internacional complica ese objetivo.

"Esta es una crisis internacional que no la habríamos querido jamás", dijo, aunque reafirmó que cuando los precios del petróleo bajen, la rebaja en los combustibles será de la misma magnitud que el alza, tal como lo comprometió el Presidente de la República.