¿Te gustaría trabajar en Codelco? Así puedes postular a los empleos de la empresa estatal

24 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Codelco es una de las empresas estatales más influyentes del país y es la mayor productora de cobre en todo el mundo, además de trabajar en la extracción de litio, plata, molibdeno, entre otros minerales.

Por ello, la empresa se encuentra en búsqueda de nuevos trabajadores para sus diferentes sedes en el país, incluyendo regiones de la zona central y norte de Chile.

Actualmente, la compañía mantiene abiertas una serie de vacantes para puestos como operarios, jefes de turno, ingenieros, geólogos, jefes de proyecto, entre muchos otros.

¿Cuáles son las ofertas laborales de Codelco?

A continuación te mostramos las ofertas laborales más recientes de Codelco:

Operador/a Calificado/a Planta - División Andina, Los Andes (región de Valparaíso)

- División Andina, Los Andes (región de Valparaíso) Profesionales de Proyectos (Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial o Geología) - Santiago (Región Metropolitana)

(Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial o Geología) - Santiago (Región Metropolitana) Jefe/a General de Turno Tranque y relaves - División Andina, Los Andes (región de Valparaíso)

- División Andina, Los Andes (región de Valparaíso) Ingeniero/a Jefe/a Cartera Minas Plantas - División Salvador, Diego de Almagro (región de Atacama)

- División Salvador, Diego de Almagro (región de Atacama) Operador/a Rajo - División El Teniente, Machalí (región de O'Higgins)

- División El Teniente, Machalí (región de O'Higgins) Geólogo/a - División Chuquicamata, Calama (región de Antofagasta)

- División Chuquicamata, Calama (región de Antofagasta) Ingeniero/a Planificación SAG - División El Teniente, Machalí (región de O'Higgins)

- División El Teniente, Machalí (región de O'Higgins) Jefe/a de Proyectos Compensación y Beneficios - Santiago (Región Metropolitana)

- Santiago (Región Metropolitana) Ingeniero/a Eléctrico/a - División Chuquicamata, Calama (región de Antofagasta)

- División Chuquicamata, Calama (región de Antofagasta) Jefe/a Mantenimiento Mecánico - División El Teniente, Machalí (región de O'Higgins)

¿Cómo postular?

Si deseas postular a cualquiera de estas ofertas o a las demás que tiene disponibles Codelco, debes ingresar directamente a la plataforma de empleos de Codelco (pincha aquí).

En el sitio podrás encontrar las diferentes ofertas, en donde podrás revisar los detalles del cargo, las funciones, los requisitos de postulación, horarios y lugar de trabajo.

Para postular, debes contar con una cuenta en la plataforma de Codelco o crear una con tu correo electrónico y una contraseña.

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