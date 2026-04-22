Plan Escudo Fronterizo alcanza un 20% de avance: Zanja suma 12 kilómetros en la frontera norte

22 abr. 2026 - 11:06 hrs.

¿Qué pasó?

La zanja que se construye en la frontera de la zona norte del país presenta hasta el momento un 20% de avance, según detalló el comisionado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto.

Mediante una sesión en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, Soto explicó que a la fecha se han ejecutado 12 kilómetros lineales de obras.

Plan Escudo Fronterizo

El comisionado presidencial destacó que el proyecto, conocido como Plan Escudo Fronterizo, contempla un total de 60 kilómetros de zanja.

Además, precisó que, de los 12 kilómetros, 3,5 se han realizado en Arica y Parinacota, y 8,5 kilómetros en Tarapacá. En tanto, en Antofagasta el Ejército bloqueó seis zonas de paso a través de 1.100 efectivos.

Tres ejes

Soto recordó que el plan se estructura en tres ejes principales: reforzar el control del tránsito transfronterizo terrestre y marítimo; mejorar la gestión fronteriza mediante la coordinación entre policías, Fuerzas Armadas y organismos civiles; y fortalecer la política migratoria a través de medidas legislativas e institucionales.

Además, aseguró que la zanja tendrá mantención permanente y que será reparada en caso de sufrir daños por factores climáticos que afecten su funcionamiento.

En la exposición también indicó que el Gobierno anterior destinó más de 13,6 millones de dólares para implementar el Sistema Integrado de Fronteras (Sifron). De ese proyecto, ya se concretaron las tres primeras etapas y próximamente se licitará la cuarta.

Los diputados de la comisión expresaron la importancia de seguir mejorando el Plan Escudo Fronterizo en inteligencia y tecnología para control migratorio y del crimen organizado. Del mismo modo, alertaron sobre la necesidad de planificar medidas para resguardar las costas, ya que, si se dificulta el tráfico terrestre, se buscarán otras vías de ingreso al país.

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