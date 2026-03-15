Fin del contrato: Esta es la ocasión en que no corresponde firmar un finiquito

15 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El finiquito es uno de los documentos más importantes que se debe gestionar cuando una relación de trabajo se da por concluida, cualquiera sea su causal según el Código del Trabajo.

Por otro lado, el finiquito certifica la extinción de la relación laboral y debe ser ratificado ante un ministro de fe. Sin embargo, existe una excepción en la que no corresponde firmarlo.

¿Cuándo no debo firmar un finiquito?

De acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT), "la norma establece que no se requiere suscribir o firmar el finiquito por las partes en el caso de los contratos de duración no superior a 30 días".

A la norma anterior hay excepciones, las cuales son las siguientes y en las que sí corresponde firmar el documento:

El plazo de trabajo se amplió por más de 30 días, mediante anexos o acuerdos.

Al vencer el plazo del contrato, el trabajador continuó prestando servicios bajo conocimiento del empleador.

¿Cuál es el tiempo para pagar un finiquito?

El monto debe ser otorgado en un plazo de diez días hábiles, contados desde el momento exacto en que ocurre la separación del trabajador, y dejar constancia en la Inspección del Trabajo.

Eso sí, el dinero se entregará después de que el empleador haya firmado el documento.

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