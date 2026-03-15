Asignación Familiar: ¿Quiénes obtienen el monto más alto?

15 mar. 2026 - 15:00 hrs.

La Asignación Familiar es un monto que se paga, por cada carga familiar reconocida, a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas, además de las personas beneficiarias del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), Fondo de Cesantía Solidario, entre otros.

Además, las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean sus cargas y se encuentren embarazadas, también tendrán derecho a recibir el beneficio. En aquel caso, se denomina Asignación Maternal.

¿Cuál es el valor de la Asignación Familiar para este 2026 y quiénes obtienen el monto más alto?

Desde el pasado 1 de enero de 2026 se establecieron tramos y montos para este beneficio, de la siguiente manera:

$22.007 por carga: Se adjudica a los beneficiarios cuyo ingreso mensual no excede los $631.976 .

. $13.505 por carga: Corresponde a los beneficiarios cuyo ingreso mensual supera los $631.976 y no excede los $923.067.

Corresponde a los beneficiarios cuyo ingreso mensual supera los $631.976 y no excede los $923.067. $4.267 por carga: Se otorga a los beneficiarios cuyo ingreso mensual supera los $923.067 y no excede los $1.439.668.

¿Cuál es el valor de Asignación Familiar para este 2026?

Desde el pasado 1 de enero de 2026 se establecieron tramos y montos para este beneficio, de la siguiente manera: