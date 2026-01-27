¿Necesito mantener dinero en mi CuentaRUT para que continúe activa?

27 en. 2026 - 20:00 hrs.

La CuentaRUT es uno de los productos financieros más importantes de BancoEstado, debido a la facilidad de adquirirla y que es necesaria para recibir diversos beneficios estatales.

Es una cuenta vista que incluye una tarjeta de débito, sin costo de mantención ni apertura, con posibilidad de usarla para compras en Chile y el exterior.

¿Debo tener fondos en mi CuentaRUT para que siga activa?

La página oficial indica que un cliente puede mantener su cuenta sin movimientos y/o sin saldo hasta dos años, ya que luego de ese plazo la entidad evalúa el cierre del producto.

Asimismo, la tarjeta tiene reglas claras sobre la cantidad de dinero que puedes manejar. El límite de abonos es de $4.000.000 durante un mes calendario.

Por otra parte, la CuentaRUT también establece un tope máximo para el total acumulado. Esto significa que, sin importar cuántos meses pasen, no podrás tener más de $5.000.000 en el saldo.

Todo sobre Cuenta RUT