CuentaRut: ¿Me puedo sobregirar en su uso?
La CuentaRut es una herramienta financiera de BancoEstado, que otorga muchos beneficios a sus usuarios. Esta modalidad de cuenta vista suscribe pocos requisitos para su apertura y no genera gastos de mantenimiento fijos.
Además, tiene la ventaja de poder ser una opción para menores de edad, pues bajo supervisión de padres o tutores, desde los 12 años se puede abrir una.
¿Es posible sobregirarse en el uso de la CuentaRut?
No es posible sobregirarse en el uso de la CuentaRut, debido a que este instrumento de débito solo permite girar el dinero que tengas disponible en la cuenta, explica BancoEstado en su portal oficial.
Ventajas de uso
A pesar de que la modalidad financiera no permite sobregiros, a través de ella es posible administrar el dinero de manera rápida y segura.
Además, su nueva versión se puede usar 100% digital (sin disponer de tarjeta física) y opera en horario extendido. Por si fuera poco, en el caso de preferir los canales BancoEstado, las tarifas de las transacciones básicas son gratuitas o más bajas.
