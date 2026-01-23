CuentaRut: ¿Me puedo sobregirar en su uso?

23 en. 2026 - 09:00 hrs.

La CuentaRut es una herramienta financiera de BancoEstado, que otorga muchos beneficios a sus usuarios. Esta modalidad de cuenta vista suscribe pocos requisitos para su apertura y no genera gastos de mantenimiento fijos.

Además, tiene la ventaja de poder ser una opción para menores de edad, pues bajo supervisión de padres o tutores, desde los 12 años se puede abrir una.

¿Es posible sobregirarse en el uso de la CuentaRut?

No es posible sobregirarse en el uso de la CuentaRut, debido a que este instrumento de débito solo permite girar el dinero que tengas disponible en la cuenta, explica BancoEstado en su portal oficial.

Ventajas de uso

A pesar de que la modalidad financiera no permite sobregiros, a través de ella es posible administrar el dinero de manera rápida y segura.

Además, su nueva versión se puede usar 100% digital (sin disponer de tarjeta física) y opera en horario extendido. Por si fuera poco, en el caso de preferir los canales BancoEstado, las tarifas de las transacciones básicas son gratuitas o más bajas.

