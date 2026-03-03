Logo Mega

Bus del sistema RED choca contra un árbol y deja al menos 7 lesionados en Recoleta

Un accidente ocurrió en la tarde de este martes en la comuna de Recoleta, luego de que un bus del sistema RED chocara contra un árbol, dejando al menos siete personas lesionadas.

Según información preliminar, la colisión se registró en la avenida Arzobispo Valdivieso con calle Puma, lo que habría provocado, además, inconvenientes con el tránsito en ese lugar.

Por otra parte, el bus quedó con gran parte de su carrocería dañada y sus espejos rotos. Además, algunos vidrios quedaron en la parte del interior de la máquina.

A raíz de lo anterior, funcionarios de Carabineros se hicieron presentes para realizar las primeras diligencias y resolver la causa del hecho.

