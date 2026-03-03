Fundación chilena Fútbol Más compite por ser la mejor ONG del mundo en los "Óscar del deporte"

03 mar. 2026 - 15:49 hrs.

Este martes 3 de marzo, Laureus -organización global que promueve la excelencia deportiva y el poder del deporte como herramienta de transformación social- anunció la lista corta de tres ONG que postulan a ser reconocidas como la mejor del mundo por su trabajo con la niñez. Las finalistas participarán el próximo 20 de abril en Madrid en la ceremonia de los Laureus World Sports Awards.

Entre las organizaciones seleccionadas figura Fútbol Más, fundación nacida en Chile hace 18 años y que a lo largo de su trayectoria ha trabajado en 11 países y 3 continentes. En ese período, casi 200.000 niños y niñas han participado en sus iniciativas, que utilizan el deporte para fortalecer habilidades para la vida, promover la cohesión comunitaria y mejorar la convivencia escolar a través de sus programas.

Considerados los “Óscar del deporte”, los Laureus World Sports Awards se entregan anualmente desde el año 2000. La ceremonia convoca a atletas de élite, leyendas del deporte y líderes sociales, y distingue tanto el rendimiento deportivo como el impacto social del deporte. Los ganadores son elegidos por la Laureus World Sports Academy, integrada por destacadas figuras internacionales. Entre los premiados en ediciones anteriores se encuentran Simone Biles, Novak Djokovic, Usain Bolt, Rafael Nadal y Lionel Messi.

El anuncio de la lista de tres organizaciones finalistas se realizó en un evento en Madrid que reunió a empresas, organizaciones sociales y referentes del mundo deportivo, y fue difundido a través de las plataformas oficiales de Laureus.

Guillermo Rolando, director ejecutivo global de Fútbol Más, valoró la nominación: “Compartir la posibilidad de ser elegidos como la mejor organización del año 2025 es el mayor privilegio de estos 18 años de historia. Es un reconocimiento a cientos de colaboradores y colaboradoras, y a las alianzas que han confiado en nuestro sueño de utilizar el deporte para transformar la realidad de niñas, niños y jóvenes”.

El impacto también se refleja fuera de la cancha

Uno de los elementos que posicionó a la fundación en esta lista es su sistema de evaluación de impacto, con indicadores en salud mental, bienestar, actividad física y cohesión comunitaria. Durante 2024, en una muestra de 1.580 niños y niñas de Chile, Perú, Paraguay y México, el porcentaje con nivel de bienestar óptimo aumentó de 26% a 38% tras finalizar el programa, lo que representa un alza de 12 puntos porcentuales, medido a través del instrumento internacional WHO-5.

En Chile, entre 300 participantes evaluados, el sentido de pertenencia aumentó de 56% al inicio del programa a 73% al finalizar, evidenciando un crecimiento de 17 puntos porcentuales y confirmando que la intervención a través del deporte no solo fortalece el desarrollo individual, sino también los vínculos comunitarios.