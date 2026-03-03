¿Cuál es el plazo para cobrar un Vale Vista?

03 mar. 2026 - 16:00 hrs.

Un Vale Vista es un instrumento financiero ampliamente utilizado, pero, como todo documento legal, está sujeto a plazos y condiciones.

Este documento funciona como una orden de pago garantizada por el banco emisor, que certifica la existencia y reserva de los fondos a nombre de una persona natural o jurídica.

¿Qué plazo hay para cobrar un Vale Vista?

Tras la emisión y retiro de un Vale Vista, el beneficiario dispone de un plazoplazo de dos años para hacer el cobro en caja del banco correspondiente, según el Banco de Crédito e Inversiones (Bci).

Si pasa el tiempo estipulado por la ley para el retiro del dinero de esta figura financiera, se considera una acreencia bancaria. A partir de este momento se tienen hasta 3 años más para reclamar el pago.

En el caso de que pasen 5 años desde que estuvo disponible para el cobro y no haya habido retiro, el monto de este documento pasará a manos del Fisco.

Cobros de Vale Vista

La forma de cobro de un Vale Vista está directamente vinculada con el tipo de documento que se haya emitido.

En el caso de que sea “a la orden o endosable”, el banco completa el documento, con el nombre del beneficiado y la posibilidad de que lo pueda endosar queda abierta (el destinatario puede transferir el documento a favor de un tercero).

En cambio, si es un Vale Vista “no endosable”, solo podrá ser retirado y cobrado por el beneficiario. En consecuencia, se considerará intransferible.

