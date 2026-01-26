CuentaRut: Así puedo recuperar la clave de mi tarjeta si la olvidé

26 en. 2026 - 21:00 hrs.

Olvidar las claves es un problema un tanto común, incluso para los usuarios de la CuentaRut, pertenecientes a BancoEstado.

Por suerte, esta entidad financiera pone a disposición sus canales digitales para solucionar esta y otras situaciones de sus productos y servicios.

Tanto la aplicación del banco como su página web ofrecen opciones que evitan la necesidad de acudir a las sucursales, pues muchos trámites se pueden hacer en línea.

¿Cómo puedo recuperar la clave de mi tarjeta CuentaRut si la olvidé?

En el caso de haber olvidado la clave de la tarjeta de la CuentaRut, será posible crear una nueva y hay dos métodos disponibles para lograrlo.

El primero de ellos es a través de la app BancoEstado, donde hay que seleccionar “Configuración de tarjetas" y luego “Bloqueo de tarjetas”. Posteriormente, se selecciona la tarjeta “CuentaRUT”, se pulsa “Cambiar clave” y se procede a ingresar una nueva contraseña de 4 dígitos. Para finalizar, se autoriza con BE Pass y quedará modificada exitosamente.

También se puede recuperar la clave desde la Banca en Línea, ingresando el RUT y clave de acceso a tu cuenta. Se procede a la opción "Cambio Clave Tarjeta" y se ingresa una nueva clave de 4 números, para luego autorizar con tu BE Pass y listo.

La CuentaRut de BancoEstado es una de las tarjetas más usadas en el territorio chileno, por las ventajas que ofrece y las facilidades para su obtención.

Esta cuenta vista, que incluye tarjeta de débito, es la preferida porque no implica costo de mantención ni apertura.

