Tras quiebre amoroso con hijo de Kanela: Trini Neira rompe el silencio por rumores de nueva relación

03 mar. 2026 - 15:58 hrs.

La influencer Trini Neira rompió el silencio a través de redes sociales luego de que se le vinculase con una nueva pareja tras el quiebre de la relación con el hijo de Kanela, Bastián Muñoz.

Esto ocurrió luego de que la hija de Pamela Díaz publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a otra persona, y las especulaciones se encendieron en toda la red social.

La respuesta de Trini Neira a los rumores de nueva relación

Luego de que el "chisme" llegase a portales de farándula y medios digitales, Trini Neira decidió comentar una de las publicaciones para aclarar la situación y que termine la especulación.

"Es mi mejor amigo jajaja", escribió en una de las publicaciones, y Carlos Hadler, quien aparecía junto a ella en la fotografía, también decidió referirse al rumor que los vinculaba: "Es mi mejor amiga. Nos gusta lo mismo".

A pesar de que ambos esclarecieron los rumores, la noticia siguió replicándose en diferentes cuentas de portales faranduleros en redes sociales, en donde incluso aseguraban que era su nueva conquista.

Revisa la imagen y la respuesta de ambos: