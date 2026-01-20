¿Leo Méndez Jr. enamorado? Influencer publicó una foto acompañado en la playa

20 en. 2026 - 18:01 hrs.

A solo días de haber estado en el ojo público por declararse de extrema derecha, Leo Méndez Jr. volvió a captar la atención de sus seguidores.

Esta vez fue en el ámbito amoroso, ya que a través de redes sociales compartió una fotografía en donde se le ve acompañado en una playa.

"El más fuerte que conozco"

En la imagen publicada en sus historias de Instagram, se le ve junto a otro hombre abrazado de manera cercana frente a una playa de Suecia.

La foto fue acompañada con un mensaje y un emoji de corazón azul: "El más fuerte que conozco", y además lo etiquetó directamente, revelando así que su nombre es Philip Dantoft.

A pesar de que no publicó nada más en relación a la foto y que no se refirió a su situación amorosa actual, dejó entrever entre sus seguidores que se podría tratar de una nueva conquista.

Revisa la imagen: