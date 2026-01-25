Fiscalía confirma identificación total de víctimas por incendios forestales en el Biobío

25 en. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

El proceso de identificación y entrega de víctimas de los incendios forestales en la región del Biobío continúa avanzando. El Servicio Médico Legal (SML) de Concepción informó la restitución de cuatro nuevos cuerpos a sus familias, en coordinación con el Ministerio Público.

Con estas entregas, el número de fallecidos retirados desde el SML asciende a 14, mientras se mantienen las coordinaciones con los familiares para completar el proceso de manera oportuna. Desde la institución señalaron que el contacto con las familias es permanente y que las entregas se realizan tras la autorización del ente persecutor.

El organismo también comunicó que se concluyeron los trabajos de búsqueda en el sector La Huasca, en Lirquén, sin que se registraran nuevos hallazgos, cerrando una de las zonas de rastreo más relevantes de los últimos días.

Identificación total de víctimas en Biobío

Previamente, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que ya han sido identificadas 20 personas fallecidas producto de los incendios forestales en la región. De ese total, 11 corresponden a la población Ríos de Chile, ocho a calle Balmaceda y una al sector Punta de Parra, áreas que concentraron el mayor impacto de la emergencia.

"Producto de ese trabajo es que hoy hemos podido entregar a la totalidad de los fallecidos del Biobío, salvo aquel que fue encontrado producto de este operativo de hoy", señaló la fiscal desde la población Ríos de Chile, destacando el avance de las diligencias realizadas.

Cartagena también descartó la existencia de personas desaparecidas. "El Ministerio Público del Biobío no tiene presuntas desgracias pendientes, están todas solucionadas", afirmó.

