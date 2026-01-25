Vilay dona 40 mil litros de leche para damnificados por los incendios forestales
¿Qué pasó?
En medio de la emergencia por los incendios forestales que azotaron las regiones de Ñuble y Biobío, la empresa Vilay hizo una donación de 40 mil litros de leche para los damnificados.
La donación de Vilay
La empresa donó distintos tipos de leche, que fueron trasladados desde Santiago hasta Concepción a partir de la noche del domingo pasado.
El camión que transportó los 40 mil litros llegó la mañana del lunes al centro de acopio del Gobierno Regional del Biobío, ubicado en calle Arturo Prat 501, en la ciudad de Concepción.
Los damnificados por los incendios forestales recibieron distintos tipos de sabores de leche vegetal.
