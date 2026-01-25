Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Unidos x Ñuble y Biobío

Vilay dona 40 mil litros de leche para damnificados por los incendios forestales

¿Qué pasó?

En medio de la emergencia por los incendios forestales que azotaron las regiones de Ñuble y Biobío, la empresa Vilay hizo una donación de 40 mil litros de leche para los damnificados

La donación de Vilay 

La empresa donó distintos tipos de leche, que fueron trasladados desde Santiago hasta Concepción a partir de la noche del domingo pasado

Lo más visto de Nacional

El camión que transportó los 40 mil litros llegó la mañana del lunes al centro de acopio del Gobierno Regional del Biobío, ubicado en calle Arturo Prat 501, en la ciudad de Concepción.

Ir a la siguiente nota

Los damnificados por los incendios forestales recibieron distintos tipos de sabores de leche vegetal.

Todo sobre Incendios forestales

Leer más de

Notas relacionadas