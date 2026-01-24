"Infinitas gracias por tanto": El triste adiós de Rodrigo Sepúlveda tras sufrir dolorosa pérdida familiar

24 en. 2026 - 12:15 hrs.

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, conmocionó a sus seguidores esta semana al compartir una triste noticia personal. A través de sus redes sociales, el periodista confirmó la partida de un querido integrante de su núcleo más íntimo.

Mediante una emotiva publicación en Instagram, el "Sepu" comunicó el fallecimiento de su perrita Nala, compartiendo una serie de imágenes que retratan los felices momentos que vivieron juntos.

Un miembro más de la familia

Con la transparencia que lo caracteriza, Rodrigo dedicó palabras de despedida a su compañera, a quien describió con humor y cariño como "un poco malvada", pero resaltando por sobre todo que era amorosa y totalmente leal.

En el carrusel de fotografías compartido por el rostro de Mega, se puede ver a Nala disfrutando plenamente junto al clan Sepúlveda, tanto en días de vacaciones como en la cotidianidad del hogar junto a los padres del periodista.

La reacción de sus seguidores La noticia generó una ola inmediata de cariño en la plataforma. Sus seguidores no tardaron en enviar mensajes de apoyo y contención ante la pérdida:

"¡Lo siento mucho! Un abrazo grande querido"

"Un abrazo fuerte para ti mi querido Sepu!"

"Hermosa Nala, corre feliz al cielo"

"Ay nooo Sepu qué penita!!! Son parte de la familia... un abrazo"

Esos fueron solo algunos de los cientos de comentarios que inundaron su perfil, acompañando al comunicador en este difícil momento.

Revisa las imágenes: