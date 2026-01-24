"Vivimos juntos": José Antonio Neme abre su corazón y entrega detalles inéditos de su relación de 9 años

24 en. 2026 - 10:15 hrs.

José Antonio Neme, el carismático conductor de Mucho Gusto, no solo vive un gran presente profesional liderando las mañanas en Mega, sino que también disfruta de un momento personal pleno. Así lo dejó ver tras protagonizar la portada de la edición noviembre-diciembre de la revista Pelle Home, donde se sinceró sobre su vida privada.

En una conversación íntima, el periodista fue consultado directamente por su situación sentimental, sorprendiendo con la respuesta.

Un amor consolidado

Lejos de evadir la pregunta, Neme respondió con total naturalidad y transparencia al ser interrogado sobre cómo anda el amor: "Muy bien. Tengo una relación de 9 años y vivimos juntos", confesó.

Para despejar cualquier duda, el rostro de nuestro canal profundizó en la dinámica que mantiene con su pareja, destacando la independencia y la confianza como pilares fundamentales.

"Estoy contento y tranquilo. Tengo una relación suficientemente sólida como para poder viajar y hacer muchas cosas que no siempre hacemos juntos", explicó Neme, valorando el espacio propio dentro de la relación.

Finalmente, reconoció que, aunque provienen de mundos diferentes, han logrado un complemento perfecto: "Llevamos vidas muy distintas, él no tiene nada que ver con la TV, y lo respeto, somos muy buenos amigos", sentenció.

Revisa la portada de Neme: