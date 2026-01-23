"¡Que mino Camilo!": Coca Guazzini publia foto de su hijo por su cumpleaños y se llenó de elogios de actrices chilenas

23 en. 2026 - 18:00 hrs.

El jueves 22 de enero, la destacada actriz nacional, Coca Guazzini, celebró el cumpleaños número 46 de su hijo Camilo Robles y lo compartió en sus redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Como la vida misma" subió una fotografía de él para saludarlo por su día, pero no esperó que sus seguidores y amigas cercanas comentasen con elogios.

"¡Qué mino Camilo!"

La actriz escribió un breve mensaje junto a la foto de su hijo: "Feliz cumpleaños a mi adorado!!! ¿Qué sería de mi vida sin esa sonrisa?".

La publicación de Instagram se llenó de elogios para el hijo de Coca Guazzini de parte de conocidas actrices chilenas.

"Ah noooo!!!! Te pasaste para tener un hijo guapo???!!?", le dijo Gaby Hernández; "Que reguapo Camilo!!! Y preciosa sonrisa, imposible no chochear", comentó Magdalena Maxneef; "Qué mino Camilo!!! Feliz cumpleaños!!!", felicitó Fernanda Urrejola; y "Feliz cumple camilo hermoso!", expuso Paola Volpato.

Revisa la foto del hijo de Coca Guazzini: