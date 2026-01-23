"Quedó hermosa": Elogian nuevo cambio de look de la joven actriz Teresita Commentz

23 en. 2026 - 14:15 hrs.

La actriz Teresita Commentz sorprendió a sus seguidores esta semana al publicar en sus redes sociales un nuevo cambio de look, uno no drástico, pero sí diferente a cómo solía verse.

Y es que la intérprete de Martina en "100 días para enamorarse" confió la transformación de su pelo al estilista Guido Capucci, al que conoce hace más de 9 años.

"Estuve con el pelo rojo y de ahí ya, por una cosa como de no dañar el pelo, de volver a mi color, empezamos a intentar, pero hoy quiero volver a mi color, aunque parece que se estuvo dañando en el proceso", confesó.

El nuevo look de Teresita Commentz

A través de una colaboración en su cuenta de Instagram, el estilista y la actriz subieron un video para mostrar el antes y el después del proceso.

Fue ella misma quien le hizo un pedido especial a Capucci para el cambio de su pelo: "Dejarle pequeñas cositas como con luces y cortarlo porque está muy largo. Quiero movimiento".

Historia de Instagram de @tcommentz

Al ver el resultado final, quedó sorprendida al igual que sus seguidores. "Wow, soy fan. Estoy en llamas, alto cambio, me encanta. Me hace sentir que volví a mis 18. Estoy feliz, me siento una nueva persona, me hace sentir muy yo, siento que mis rasgos cambiaron un montón con este nuevo color", mencionó.

Mira el cambio de look de Teresita Commentz: