Diana Bolocco se sincera en redes sociales tras muerte de su madre: "Pensé que estaba más preparada"

23 en. 2026 - 09:06 hrs.

Diana Bolocco reapareció en redes sociales tras la muerte de su madre, Rose Marie Fonck, ocurrida el pasado fin de semana a causa de un avanzado cáncer.

La animadora compartió una serie de historias en Instagram en las que confesó lo complejo que ha sido la partida de su mamá, aunque valoró el apoyo que ha recibido de su familia y seres queridos.

"Pensé que estaba más preparada"

"Han sido días súper duros por la partida de mi mamá. Yo pensé que estaba más preparada, pero no. He estado viviendo mi duelo, acompañando a mi papá y a mi familia, y también dejándome acompañar por mi familia y mis amigos y tanta gente linda que me rodea", explicó la conductora de TV al inicio del video.

En esa línea, aprovechó de agradecer "todas las muestras de cariño que he recibido estos días a través de mis redes sociales, en la calle y a donde sea que he estado; donde me he topado con alguien, he recibido un abrazo o una palabra de aliento".

Incluso, contó que en Chilevisión "me obligaron a tomarme estos días (libres), que me han ayudado muchísimo. Cuando uno está viviendo un momento doloroso, lo ideal es parar un poquito y vivir la pena", afirmó.

Para cerrar, también se tomó el tiempo de enviar un mensaje de apoyo a "tantas familias que están sufriendo ahora en Chile, a propósito de la tragedia de los incendios, que han perdido sus casas, sus negocios, pero también sus mascotas y familiares. Un abrazo gigante. Se están organizando un montón de campañas de las que yo también voy a ser parte", adelantó.