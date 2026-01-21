El último adiós de Cristián Sánchez a su suegra: "No tengas dudas, a la Diana amor no le va a faltar"

21 en. 2026 - 09:50 hrs.

El sábado 17 de enero falleció Rose Marie Fonck a los 90 años, la madre de Cecilia y Diana Bolocco, producto de un agresivo cáncer que padecía desde hace ya varios años.

El lamentable deceso de la familia obligó a la animadora de Chilevisión a ausentarse durante dos semanas de sus programas estelares de la señal televisiva.

A raíz de esto, es que su esposo Cristián Sánchez le dedicó unas emotivas palabras a su suegra a través de redes sociales y contó la situación emocional que atraviesan como familia.

"No tengas dudas, a la Diana amor no le va a faltar"

El animador recordó cuando conoció a su suegra por primera vez, lo fría que fue y el cambio que tuvo posteriormente.

"Nunca voy a olvidar ese primer día cuando nos conocimos: te fui a saludar, me acerco para darte un beso y tú solo me diste la mano y me dijiste 'hola, cómo está?'. Ufffff, ahí supe que la tendría difícil... pero te entiendo, querías lo mejor para tu hija. Me diste la oportunidad de demostrártelo… y ahí bajaste todas tus barreras y fuiste puro amor… tal como fue toda tu vida".

Como mensaje de despedida final, Sánchez dijo: "No tengas dudas, a la Diana amor no le va a faltar. De verdad, descansa en paz, porque pucha que te lo mereces".

Fue la misma Diana Bolocco quien le comentó en la publicación de Instagram, asegurando que "así mismo era mi mamá. La describiste a la perfección. Es un dolor inmenso".



Revisa la publicación: