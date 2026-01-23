Diana Bolocco habla por primera vez tras la muerte de su madre: "Han sido días súper duros, yo pensé que estaba más preparada"

23 en. 2026 - 03:15 hrs.

Diana Bolocco reapareció en redes sociales tras algunos días alejada del foco público. Y es que la animadora de televisión se había tomado una pausa luego del fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck.

Cabe recordar que producto de este duro momento, la periodista se ausentó del programa que conduce en Chilevisión. Sin embargo, este jueves se comunicó nuevamente con sus seguidores en Instagram.

"Mamá, te quiero mucho"

A través de sus historias, Diana publicó un registro de una antigua entrevista junto a Eduardo Fuentes en TVN, en donde aparecía visiblemente emocionada hablando de su madre.

"Mamá, te quiero mucho y te admiro y me gustaría parecerme más a ti", expresa en la conversación. "Todo lo que tiene que ver con mi mamá me provoca mucha emoción, Eduardo. Mi mamá está enferma, está bien, pero está lidiando con el tercer cáncer de su vida", agrega.

Posteriormente, la animadora publicó una serie de historias en las que se le ve mucho más compuesta y, mirando a la cámara, le habló directamente a sus seguidores.

"Pensé que estaba más preparada"

"Sé que he estado desaparecida. Han sido días súper duros por la partida de mi mamá. Yo pensé que estaba más preparada, pero no", confesó.

En la publicación aseguró que durante estos días "he estado viviendo mi duelo, acompañando a mi papá y a mi familia, y también dejándome acompañar por mi familia, por mis amigos".

En los videos aprovechó de agradecer "todas las muestras de cariño que he recibido en estos días a través de mis redes sociales, en la calle, a donde sea que he estado, que han sido pocos lugares".

"Cada vez que me he encontrado con alguien he recibido abrazos, palabras de aliento, también en mis redes sociales, en mi WhatsApp. He recibido mucha energía linda, mucha energía positiva", manifestó.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para su casa televisiva por dejarla tomarse unos días. "Me han ayudado muchísimo. Cuando uno está viviendo un momento tan doloroso, lo ideal es parar un poquito y vivir la pena”, señaló.

La animadora también dedicó un mensaje de aliento a las familias afectadas por los incendios forestales enla zona sur del país, solidarizando con quienes atraviesan momentos difíciles, en medio de la tragedia.

