Devolución de excedentes de las Isapres: Estas son las fechas de pago a los clientes

23 en. 2026 - 08:00 hrs.

La devolución de excedentes de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) ya tiene fecha, así que los clientes deben estar atentos para recibirla.

Este proceso se hace como respuesta a los saldos excedentes que se generan en aquellos cuya cotización obligatoria de 7% es superior al plan médico contratado.

Según informes oficiales, antes este monto se destinaba a la coberturas de servicios médicos adicionales, pero actualmente las Isapres están obligadas a devolver el valor existente al momento del corte de cuenta anual.

Estas son las fechas de pago a los clientes

La información emitida por la Superintendencia de Salud señala que la devolución masiva de excedentes de cotización se realizará a finales de este mes de enero. De acuerdo a la Isapre y al tipo de pago, se establece una fecha específica.

Estas son las fechas de pago:

Isalud: 22-01-2026 (Excedentes proceso normal) y 23-01-2026 (Excedentes derivados TFU)

Colmena: 30-01-2026 (Excedentes proceso normal) y 30-01-2026 (Excedentes derivados TFU)

Fundación: 30-01-2026 (Excedentes proceso normal) y 30-01-2026 (Excedentes derivados TFU)

Cruz Blanca: 30-01-2026 (Excedentes proceso normal) y 30-01-2026 (Excedentes derivados TFU)

Vida Tres: 28-01-2026 (Excedentes proceso normal) y 28-01-2026 (Excedentes derivados TFU)

Nueva Masvida: 29-01-2026 (Excedentes proceso normal) y 29-01-2026 (Excedentes derivados TFU)

Banmédica: 28-01-2026 (Excedentes proceso normal) y 28-01-2026 (Excedentes derivados TFU)

Consalud: 28-01-2026 (Excedentes proceso normal) y 29-01-2026 (Excedentes derivados TFU)

Esencial: 28-01-2026 (Excedentes proceso normal) y 28-01-2026 (Excedentes derivados TFU)

Dos tipos de excedentes

Según se establece en el calendario, los saldos devueltos en este proceso proceden de dos tipos de pagos. El primero, los excedentes generados por el proceso anual convencional, y el segundo, la devolución de cobros en exceso derivados de la aplicación de la Tabla Única de Factores (TUF).

El ente invita a revisar su cuenta de excedentes en su respectiva Isapre y a verificar la información bancaria para recibir el pago sin contratiempos.

Asimismo, llama a estar atentos a las fechas del proceso, en ambas modalidades de pago.

