"Todavía no sé bien cómo seguir sin ella": Virginia Demaria recuerda a hermana a un mes de su fallecimiento

23 en. 2026 - 11:11 hrs.

Virginia Demaria abordó el complejo momento que atraviesa tras perder a su hermana Gabriela a finales del año pasado.

La familia de la chef vivió una difícil Nochebuena luego de que el 22 de diciembre falleciera la hermana de la conductora de Plan V.

Fue la misma Virginia quien compartió en Instagram un video con fotos de Gabriela, a un mes de su muerte, y también habló en el programa "Demasiada Información" junto a Javiera Contador sobre su estado emocional actual.

"Todavía no sé bien cómo seguir sin ella"

En el reel, Demaria reflexionó: "Ella vivió, se equivocó, aprendió y amó con todo. Cuando miro su vida, pienso que la vivió a su manera. Todavía no sé bien cómo seguir sin ella, pero espero que llegue el momento en que aprenda a caminar con la Lela de otra forma dentro de mí".

El video muestra a Gabriela y a Virginia juntas en varios recuerdos de ambas, lo que la chef confesó que son "momentos que no se olvidan nunca".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Virginia Demaria (@virginiademariaoficial)

En "Demasiada Información", también habló sobre el tema: "No vamos a partir el podcast como si nada, como si la vida de cada una estuviera avanzando. Es un momento complejo para mí, con la pérdida de mi hermana". Javiera Contador decidió dedicarle el capítulo a Gabriela, y Demaria bromeó: "Me quiere hacer llorar".