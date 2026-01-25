Pago de la PGU en el mes de febrero: Este será el nuevo monto que recibirán los beneficiados

25 en. 2026 - 08:00 hrs.

Uno de los aportes más relevantes para las y los jubilados es la Pensión Garantizada Universal (PGU), que este año proyecta un nuevo aumento considerando los 250 mil que comenzaron a recibir algunos jubilados en septiembre de 2025.

Gracias al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la PGU tendrá su primera alza de 2026, que beneficiará a todos los que reciben el aporte.

¿Cuáles son los nuevos montos de la PGU para febrero?

Desde el domingo 1 de febrero, el monto de la PGU tendrá un reajuste de un 3,45%; esto, debido al Índice de Precios al Consumidor registrado entre enero y diciembre de 2025.

Así las cosas, la PGU, pensión inferior y pensión superior tendrán un aumento desde el segundo mes de 2026. De este modo, los montos de las pensiones quedan de la siguiente manera:

PGU: $231.732

Pensión Inferior: $789.139

Pensión Superior: $1.252.602

Además, las personas mayores de 82 años que ya comenzaron a recibir la PGU aumentada, ahora tendrán un leve incremento, llegando su beneficio a los $250.275.

Finalmente, las personas que cumplan los 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, podrán tener derecho a recibir los 250 mil pesos desde el mes de su cumpleaños. Es decir, una persona que cumpla los 82 en febrero podrá recibir este nuevo monto desde dicho mes, sin necesidad de esperar a la próxima alza.

