Pensión Garantizada Universal: Conoce las causales de extinción

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es una ayuda económica del Estado destinada a personas de 65 años o más, que no integren el 10% más rico de la población y cuya pensión base sea igual o inferior a $1.210.828.

El monto que se maneja por este concepto se calcula según la pensión base del beneficiario. Si es menor o igual a $762.822 mensuales, se adjudicarán $224.004; pero si la pensión base está entre $762.823 y $1.210.828, el valor de la PGU será variable, señala ChileAtiende.

Causales de extinción de la Pensión Garantizada Universal

Hay razones por las cuales se podría suspender o extinguir la PGU y estas se mantienen vigentes mientras el beneficio esté activo, pues el Instituto de Previsión Social (IPS) está en constante revisión del cumplimiento de los requisitos.

Se puede extinguir por:

Fallecimiento del destinatario.

Entrega de antecedentes incompletos , erróneos o falsos.

, erróneos o falsos. Por dejar de cumplir con el requisito de focalización , que implica no pertenecer al 10% más rico de la población de Chile.

, que implica no pertenecer al 10% más rico de la población de Chile. También se extingue si el beneficiario permanece fuera de territorio nacional por un período superior a 180 días continuos o discontinuos durante un año calendario (enero a diciembre).

Si se requiere solicitar nuevamente el beneficio, el interesado debe acreditar residencia en el país por un período no menor de 270 días en el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, además de los otros requisitos de rigor.

¿Qué hacer si pierdo la PGU?

En el caso de extinción de la PGU, se puede interponer un reclamo ante el IPS, pero debe hacerse en un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la pérdida. Esto de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19880.

Los solicitantes de la ayuda deben carecer de derecho a pensión en cualquier régimen previsional y tener 65 años cumplidos.

