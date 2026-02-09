Expareja y cómplice de Jeffrey Epstein dice estar dispuesta a declarar solo si Donald Trump la indulta

09 feb. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó el lunes a responder preguntas del comité del Congreso de Estados Unidos que investiga los vínculos del fallecido delincuente sexual con figuras poderosas, pero dijo estar dispuesta a hacerlo si el presidente Donald Trump la indultaba.

La audiencia a puertas cerradas y por videoconferencia con Maxwell, presa en Texas, tuvo lugar en plena tormenta provocada por la reciente publicación de una gran cantidad de documentos del expediente Epstein.

Maxwell dispuesta a declarar si Trump la indulta

Maxwell, de 64 años, es la única persona condenada por un delito en relación con Epstein. Fue declarada culpable en 2021 de tráfico sexual de menores para el financista y cumple una condena de 20 años de cárcel.

El abogado de Maxwell, David Markus, afirmó en un comunicado que su cliente "está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto".

Markus también dijo que Trump y el expresidente demócrata Bill Clinton, ambos amigos de Epstein en el pasado, son "inocentes de cualquier delito"; sin embargo, afirmó que "solo la señora Maxwell puede explicar por qué".

Archivos de Epstein repercuten en todo el mundo

El lunes, el Departamento de Justicia abrió los archivos de Epstein no censurados para su revisión por parte de miembros del Congreso, luego de que varios legisladores expresaran preocupación porque algunos nombres habían sido eliminados de los registros publicados.

Una ley de transparencia, aprobada en noviembre en el Congreso y promulgada por Trump tras presiones de su propio partido Republicano, obligó al Departamento de Justicia a divulgar todos los documentos en su posesión relacionados con Epstein, hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Epstein, cuya muerte fue considerada un suicidio, había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Sus extensos vínculos con políticos, celebridades y académicos de todo el mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta.

