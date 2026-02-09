Logo Mega

Japón vuelve a encender la planta nuclear más grande del mundo

¿Qué pasó?

Japón volvió a encender el lunes la planta nuclear más grande del mundo, luego de que un intento previo fue suspendido por un pequeño desperfecto, anunció su operador.

La planta de Kashiwazaki-Kariwa en la región de Niigata reanudó operaciones en la tarde de ese país, indicó en un comunicado la empresa Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

La razón de su activación

Un desperfecto con una alarma en enero obligó a suspender su primer reinicio desde el desastre con la planta de Fukushima, en 2011.

La instalación ha estado inactiva desde entonces, cuando Japón desconectó todos sus generadores nucleares luego de que un potente terromoto y un tsunami dañaron tres reactores de Fukushima.

Japón volvió a activar su energía atómica para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, alcanzar la neutralidad de carbono y suplir su creciente demanda energética debido a la inteligencia artificial.

Imagen de archivo / AFP

La primera ministra conservadora, Sanae Takaichi, quien el domingo alcanzó una contundente victoria electoral, ha defendido la energía nuclear para impulsar la economía del gigante asiático.

