Entradas agotadas por los próximos dos meses: Inauguran parque temático de Pokémon en Tokio

05 feb. 2026 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se inauguró en Tokio el primer parque temático dedicado a Pokemón: PokéPark Kanto. Esta es una nueva atracción de YomiuriLand, el parque de atracciones más grande de la ciudad japonesa, cuenta con una zona boscosa y diversos juegos que invita a los visitantes a cumplir la misión: "¡Atrapalos ya!"

Estatuas del famoso ratón eléctrico, Pikachu, y otros personajes de la franquicia reciben a los asistentes del PokéPark kanto. Además, se puede encontrar una zona exterior montañosa de casi medio kilómetro de largo y una ciudad inspirada en los juegos.

Un fenomeno cultural

Pókemon es uno de los principales productos de exportación cultural en Japón, e inició en 1996 como videojuego para la consola Game Boy de Nintendo. Está inspirado en una tradicion infantil japonesa que consiste en atrapar insectos durante el verano.

Asimismo este fenómeno evolucionó y se expandió por el mundo dando paso a series de anime, peliculas, figuras y cartas coleccionables. Aunque sin duda, uno de los productos más consumidos es la aplicación de realidad aumentada "Pókemon Go", en la que jugadores capturan diferentes figuras similares a un animal y entrenan sus habilidades para realizar batallas.

AFP

Tal es la popularidad de este personaje que las entradas para visitar el nuevo atractivo turístico en Japón están agotadas hasta los próximos dos meses, lo que cumplió con el objetivo de tener afluencia récord de turistas extranjeros.

Según la página web del parque para acceder a la zona boscosa, una de las atracciones principales, los asistentes deben estar en condiciones de subir 110 escalones sin ayuda. Allí como en todo el recorrido se encontrarán diferentes tiendas, juegos y figuras representativas de esta animación.