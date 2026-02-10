La apuesta de Harold Mayne-Nicholls para para pagar deuda que dejó la campaña presidencial

10 feb. 2026 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

El excandidato presidencial Harold Mayne-Nicholls anunció a través de redes sociales la forma en la que buscará saldar la deuda de la campaña presidencial en la primera vuelta del 2025.

El también expresidente de la ANFP compartirá material, experiencia y anécdotas de su paso en uno de los momentos más importantes de su vida en el fútbol, a cambio de una suscripción en una plataforma digital.

La apuesta de Mayne-Nicholls

Por medio de un reel de Instagram, Harold reveló que venderá a todo público un documental independiente lleno de vivencias del Mundial de Fútbol de 1994, en Estados Unidos.

Al ser un proyecto sin auspicios ni financiamiento de terceros, decidió crear una cuenta en Patreon, un canal digital en donde, a cambio de una suma de dinero, puedes acceder al material que ofrece la persona, que en este caso es el excandidato presidencial.

"Han sido muchísimos los comentarios que me han hecho llegar, viendo cómo me pueden ayudar para cumplir con mis compromisos de la campaña. Yo prefiero entregarles contenido, conocimiento, contarles anécdotas y que ustedes de esa manera lo hagan", transparentó.

Para adquirir el documental, se debe pagar una única vez $7.50 dólares (más IVA, US$8.93) en la plataforma de Patreon, en su canal oficial.

