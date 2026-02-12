Logo Mega

Nuevo temblor sacude a Coquimbo tras sismo de magnitud 6,1

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se registró un nuevo sismo de magnitud 4,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 10:47 horas. El temblor se registró minutos después del sismo 6,1 que remeció a gran parte de la zona central.

Otras réplicas de menor magnitud se han reportado, específicamente de 3,0 y de 2,8.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de Punitaqui, a 49 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

