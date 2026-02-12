Nuevo temblor sacude a Coquimbo tras sismo de magnitud 6,1

12 feb. 2026 - 10:56 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se registró un nuevo sismo de magnitud 4,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 10:47 horas. El temblor se registró minutos después del sismo 6,1 que remeció a gran parte de la zona central.

Otras réplicas de menor magnitud se han reportado, específicamente de 3,0 y de 2,8.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de Punitaqui, a 49 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.