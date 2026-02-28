Logo Mega

¡Se la entregó su hermana! Pablo Chill-E obtiene Gaviota de Oro tras show cargado de emociones en Viña 2026

Pablo Chill-E entregó un show cargado de emociones en la madrugada de este sábado en el Festival de Viña 2026, invitando al escenario a varios artistas urbanos en una noche que consagró su exitosa carrera.

El artista puentealtino cantó sus mayores éxitos y dio una muestra de todo su talento, lo que le valió recibir la Gaviota de Plata en el escenario de la Quinta Vergara.

Luego, continuó su show y obtuvo la Gaviota de Oro, la que fue entregada por Javiera, su hermana, en uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

Pablo Chill-E vivió su primera vez en el Festival de Viña del Mar y en la presente edición tuvo la oportunidad de ser parte del jurado.

