¿Qué es el "Shishigang"? La famosa frase que Pablo Chill-E popularizó con sus canciones

El popular cantante de trap Pablo Chill-E es uno de los artistas que se presenta en Viña 2026 y que tiene la tarea de prender a toda la Quinta Vergara con sus mejores éxitos, entre ellos, uno reconocido como "Shishigang".

El nombre de la canción es un término que el intérprete nacional creó hace 12 años, y que actualmente menciona en varias oportunidades en sus piezas musicales, incluso bautizando a una de ellas con la frase.

En varias entrevistas le han preguntado a Pablo Chill-E sobre qué es el "Shishigang" y de dónde proviene, y hace algún tiempo transparentó que la palabra viene desde cuando era adolescente y hacía música de manera amateur.

¿Qué significa la palabra "Shishigang"?

En una entrevista para un portal de música, el cantante urbano detalló que nace cuando comenzó a hacer música "de manera seria", hace más de una década. "Shishi viene de $HILE CLIQUE, y eso remonta a cuando tenía 14 años, cuando hacía música con amigos que tenían mi confianza. Así nos llamábamos. De ahí sale el Shishi, además iba de la mano con el sonido del dinero, de las armas", reveló.

Por otra parte, el "gang" de la frase proviene también del sonido de las armas, y el artista pensó que "fue perfecto para complementar", y desde ahí que, además de la famosa canción de Pablo Chill-E, se creó incluso una coordinación social fundada por el cantante y el actual alcalde de Puente Alto, Matías Toledo.



La Coordinadora Social Shishigang es una agrupación propia de la comuna y se dedica a llevar a cabo actividades sociales para niños y adolescentes y, además, generar una instancia de solidaridad en lugares de bajos recursos de Puente Alto.

