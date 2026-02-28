¿Qué edad tiene Milo J? El cantante argentino llega en su mejor momento al Festival de Viña 2026

28 feb. 2026 - 01:17 hrs.

Camilo Joaquín Villarruel, conocido en el mundo artístico como Milo J, es un joven cantante argentino que debuta en la madrugada de este sábado en el Festival de Viña del Mar 2026.

El artista forma parte importante en esta edición del certamen, no solo por ser uno de los platos fuertes, sino también porque fue invitado a ser parte del jurado.

¿Cuántos años tiene Milo J?

Milo J - que cierra la última noche en la Quinta Vergara- es un cantante argentino del género urbano, que dio sus primeros pasos en 2021, pero que alcanzó la fama con su BZRP Music Sessions junto al productor discográfico, Bizarrap.

El intérprete tiene tan solo 19 años (nació en 2006 en Morón y cumple 20 años el 25 de octubre) y mezcla géneros como el trap, rap, R&B y elementos del folklore argentino.

Algunas de sus canciones con más reproducciones son "Milagrosa" y "Rara vez". El talento que tiene lo llevó a ser nominado a los Latin Grammys 2023 por "Dispara", tema que tiene con Nicki Nicole.

Esta no es la última vez que el cantante se presenta en Chile, puesto que ya calendarizó un concierto para el 23 de mayo en el Estadio Monumental, como parte de su gira "La vida era más corta Tour".

