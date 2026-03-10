Temblor en la zona norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La mañana de este martes 10 de marzo, a las 11:46 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 41 km al sur de Alto del Carmen, en la región de Atacama, con una profundidad de 79,3 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
