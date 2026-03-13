Fuerte temblor de magnitud 6,5 en Huasco: Estas son todas las réplicas que se han registrado
¿Qué pasó?
Una seguidilla de réplicas se han registrado luego del temblor de magnitud 6,5 que durante la mañana de este viernes afectó a la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 10:39 horas.
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 39 kilómetros al suroeste de Huasco, a 28 km de profundidad.
De acuerdo con el organismo, se han registrado las siguientes réplicas tras el sismo principal:
- Temblor de magnitud 3,6 (10:43 h) con epicentro a 41 km al SO de Huasco, a 28 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 3,3 (10:46 h) con epicentro a 42 km al S de Huasco, a 30 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 3,4 (10:47 h) con epicentro a 41 km al SO de Huasco, a 26 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 4,0 (10:49 h) con epicentro a 38 km al SO de Huasco, a 31 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 3,8 (10:50 h) con epicentro a 35 km al SO de Huasco, a 43 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 3,8 (10:56 h) con epicentro a 43 km al SO de Huasco, a 27 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 3,8 (11:00 h) con epicentro a 38 km al S de Huasco, a 32 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 2,8 (11:05 h) con epicentro a 25 km al SO de Huasco, a 28 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 2,8 (11:08 h) con epicentro a 40 km al SO de Huasco, a 25 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 3,3 (11:16 h) con epicentro a 42 km al SO de Huasco, a 32 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 3,0 (11:19 h) con epicentro a 40 km al SO de Huasco, a 25 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 3,2 (11:29 h) con epicentro a 41 km al SO de Huasco, a 24 km de profundidad.
- Temblor de magnitud 3,6 (11:32 h) con epicentro a 40 km al SO de Huasco, a 26 km de profundidad.
Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz de los movimientos telúricos.
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