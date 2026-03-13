Fuerte temblor de magnitud 6,5 en Huasco: Estas son todas las réplicas que se han registrado

13 mar. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una seguidilla de réplicas se han registrado luego del temblor de magnitud 6,5 que durante la mañana de este viernes afectó a la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 10:39 horas.

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 39 kilómetros al suroeste de Huasco, a 28 km de profundidad.

De acuerdo con el organismo, se han registrado las siguientes réplicas tras el sismo principal:

Temblor de magnitud 3,6 (10:43 h) con epicentro a 41 km al SO de Huasco, a 28 km de profundidad.

(10:43 h) con epicentro a 41 km al SO de Huasco, a 28 km de profundidad. Temblor de magnitud 3,3 (10:46 h) con epicentro a 42 km al S de Huasco, a 30 km de profundidad.

(10:46 h) con epicentro a 42 km al S de Huasco, a 30 km de profundidad. Temblor de magnitud 3,4 (10:47 h) con epicentro a 41 km al SO de Huasco, a 26 km de profundidad.

(10:47 h) con epicentro a 41 km al SO de Huasco, a 26 km de profundidad. Temblor de magnitud 4,0 (10:49 h) con epicentro a 38 km al SO de Huasco, a 31 km de profundidad.

(10:49 h) con epicentro a 38 km al SO de Huasco, a 31 km de profundidad. Temblor de magnitud 3,8 (10:50 h) con epicentro a 35 km al SO de Huasco, a 43 km de profundidad.

(10:50 h) con epicentro a 35 km al SO de Huasco, a 43 km de profundidad. Temblor de magnitud 3,8 (10:56 h) con epicentro a 43 km al SO de Huasco, a 27 km de profundidad.

(10:56 h) con epicentro a 43 km al SO de Huasco, a 27 km de profundidad. Temblor de magnitud 3,8 (11:00 h) con epicentro a 38 km al S de Huasco, a 32 km de profundidad.

(11:00 h) con epicentro a 38 km al S de Huasco, a 32 km de profundidad. Temblor de magnitud 2,8 (11:05 h) con epicentro a 25 km al SO de Huasco, a 28 km de profundidad.

(11:05 h) con epicentro a 25 km al SO de Huasco, a 28 km de profundidad. Temblor de magnitud 2,8 (11:08 h) con epicentro a 40 km al SO de Huasco, a 25 km de profundidad.

(11:08 h) con epicentro a 40 km al SO de Huasco, a 25 km de profundidad. Temblor de magnitud 3,3 (11:16 h) con epicentro a 42 km al SO de Huasco, a 32 km de profundidad.

(11:16 h) con epicentro a 42 km al SO de Huasco, a 32 km de profundidad. Temblor de magnitud 3,0 (11:19 h) con epicentro a 40 km al SO de Huasco, a 25 km de profundidad.

(11:19 h) con epicentro a 40 km al SO de Huasco, a 25 km de profundidad. Temblor de magnitud 3,2 (11:29 h) con epicentro a 41 km al SO de Huasco, a 24 km de profundidad.

(11:29 h) con epicentro a 41 km al SO de Huasco, a 24 km de profundidad. Temblor de magnitud 3,6 (11:32 h) con epicentro a 40 km al SO de Huasco, a 26 km de profundidad.

Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz de los movimientos telúricos.

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