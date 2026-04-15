Más de 6 mil accidentes de trayecto en bicicleta y scooter se registraron en 2025

15 abr. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) entregó su informe anual con las cifras de accidentes laborales y enfermedades profesionales en Chile.

Este año, el documento correspondiente a 2025 puso especial atención en los siniestros de trayecto vinculados al uso de ciclos, como bicicletas y scooters.

Los números son elocuentes: se registraron 6.138 accidentes en total. De ellos, 5.181 ocurrieron en bicicleta, 913 en scooter y 44 involucraron ambos medios de transporte. La magnitud del fenómeno llevó a la autoridad a reforzar el llamado a la prevención.

La Suseso subrayó que estos datos evidencian la necesidad de extremar cuidados en los desplazamientos cotidianos entre el hogar y el lugar de trabajo.

Por ello, reiteró una serie de recomendaciones: uso de casco y elementos reflectantes, preferencia por ciclovías habilitadas, señalización de giros con los brazos, control de velocidad, revisión del estado de ruedas y manubrio, planificación de rutas y evitar audífonos que reduzcan la atención.

El organismo aseguró que continuará difundiendo información y medidas preventivas, con el objetivo de disminuir los accidentes y proteger la seguridad y salud de las y los trabajadores del país.