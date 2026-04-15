Accidente en Las Condes: Patrulla municipal termina volcada tras chocar con un árbol

15 abr. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, luego que, por razones que se investigan, una patrulla municipal volcara.

Se investigan las causas del accidente

El siniestro vial se registró a eso de las 05:10 horas en avenida San Damián, cerca de la intersección con Charles Hamilton.

De acuerdo a información preliminar, el conductor, quien se encontraba solo al interior del vehículo, se trasladaba en dirección sur cuando, de pronto, perdió el control y chocó con un árbol, para luego volcar.

El funcionario municipal fue trasladado de urgencia hasta un centro asistencial. Producto del accidente, habría resultado lesionado, pero fuera de riesgo vital.

Al lugar llegó personal de Carabineros, procediendo a resguardar el perímetro, y también un equipo de seguridad de la municipalidad de Las Condes.

Desde TransporteInforma comunicaron que existe restricción de pista en Charles Hamilton con San Damiám, por lo que se recomienda a conductores a preferir rutas alternativas.