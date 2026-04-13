Ramas de una palmera caen sobre una persona en la Plaza de Armas de Santiago: Tuvo que ser rescatado por Bomberos

13 abr. 2026 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, las ramas de una palmera se cayeron sobre un hombre en la Plaza de Armas de Santiago, situación por la que debió ser rescatado por voluntarios de Bomberos y trasladado a un centro asistencial.

Ramas de palmera caen en la Plaza de Armas

Sin entregar mayores antecedentes, Bomberos de Santiago publicó en sus redes sociales el despacho de unidades a Plaza de Armas con Merced bajo la clave "10-3-2" de "rescate de emergencia reforzado, complejo".

Esta misma información fue replicada por Radio Carabineros, donde se informó sobre un "procedimiento de Bomberos en Plaza de Armas con Merced en el Centro de Santiago. Voluntarios trabajan en llamado por rescate a persona".

De acuerdo a lo que pudo conocer Meganoticias, fue un poco antes de las 18:00 horas cuando las ramas, aparentemente secas, de la palmera cayeron sobre un adulto mayor.

Según se puede ver en registros de redes sociales, el hombre quedó inmóvil bajo la vegetación, por lo que una gran cantidad de personas se acercó al lugar y alertó a los servicios municipales y de emergencias.

Luego del trabajo de rescate realizado por los voluntarios de Bomberos, la persona afectada fue llevada en ambulancia hasta un centro de salud cercano, aparentemente en un buen estado.

Sin embargo, las personas en el lugar criticaron la poca mantención del arbolado de la Plaza de Armas, señalando que tan solo momentos antes una familia estaba bajo la palmera que provocó la situación de emergencia.

Ante esto, desde la Municipalidad de Santiago indicaron que cuentan con mantención contratada en todas sus áreas verdes y que bajo dicha palmera no existe mobiliario para sentarse, precisamente porque la naturaleza de las palmeras puede provocar la caída de vegetación.

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