Conductor se fuga tras choque en Santiago: no respetó luz roja y dejó daños en la vía

20 abr. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito generó la interrupción del tránsito en la comuna de Santiago, luego de un choque entre dos vehículos que terminó con uno de los conductores dándose a la fuga.

El hecho ocurrió poco antes de las 05:00 de la madrugada en la intersección de Carmen con Santa Isabel, donde uno de los automóviles que se desplazaba por Carmen en dirección al sur impactó a otro que circulaba por Santa Isabel hacia el oriente.

Dinámica del choque

El hecho ocurrió poco antes de las 05:00 de la madrugada en la intersección de Carmen con Santa Isabel, donde un automóvil que se desplazaba por Carmen en dirección al sur impactó a otro que circulaba por Santa Isabel hacia el oriente.

De acuerdo con los antecedentes recabados en el lugar, el conductor que transitaba por Carmen no habría respetado la luz roja, lo que provocó el impacto directo contra el segundo vehículo.

Conductor se da a la fuga

Tras el choque, el conductor presuntamente responsable abandonó el automóvil y se dio a la fuga sin prestar asistencia al otro involucrado, quien permaneció en el lugar y no presentaría lesiones de mayor gravedad.

Hasta ahora, se desconoce el paradero de la persona que escapó, así como también las circunstancias en que se encontraba al momento del accidente.

Situación de los vehículos

Otro elemento que marcó el procedimiento es que ninguno de los dos vehículos involucrados contaba con su documentación al día, lo que derivó en su retiro por parte de las autoridades.

Ambos automóviles fueron cargados en grúas para ser trasladados, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes en el lugar.

Daños en la vía pública

El impacto no solo afectó a los vehículos, sino también a la infraestructura del sector. Un poste de alumbrado público resultó dañado, al igual que un árbol ubicado en la vereda.

Además, se registró derrame de combustible y aceite en la calzada, lo que obligó a realizar labores de limpieza, especialmente considerando el inicio de precipitaciones durante la mañana.

Tránsito interrumpido

El tránsito se mantuvo completamente suspendido en calle Carmen en dirección al sur mientras se realizaban los trabajos de despeje y retiro de los vehículos.

Con el avance de las labores, el procedimiento entró en su etapa final, a la espera de restablecer la circulación en el sector.