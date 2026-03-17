Coté López rompe el silencio sobre romance de Luis Jiménez y Gala Caldirola

17 mar. 2026 - 12:21 hrs.

Hace algunos días, el exfutbolista chileno Luis Jiménez confirmó su relación con la modelo española y exchica reality Gala Caldirola. La noticia no pasó desapercibida y llegó hasta su exesposa, Coté López, quien reaccionó públicamente al nuevo romance.

En conversación con el programa “Hay que decirlo”, López abordó por primera vez la relación de su expareja —y padre de sus hijos— con la modelo española.

¿Qué dijo Coté López?

“A mí me encanta la Gala. Encuentro que es buena persona, tiene una hija, es querendona, cariñosa”, relató la empresaria.

En esa misma línea, López elogió a Caldirola, destacando tanto su rol como madre como su forma de ser. Incluso, fue más allá y aseguró que ambos tienen gran compatibilidad.

“Encuentro que es tierna, desinteresada, buena persona y buena mamá”, complementó la también empresaria, quien en todo momento respaldó la nueva relación de su ex.

"Son súper lachos"

Sin embargo, hacia el final de la conversación lanzó un comentario que llamó la atención. “son tal para cual, no quiero sonar mala leche, pero los dos son súper lachos, andan con todos”, dijo entre risas.

Además, Coté López reveló que ya estaba al tanto del romance antes de que se hiciera público. Según contó, incluso Gala Caldirola se contactó con ella cuando comenzaron a circular los rumores sobre un posible vínculo con Jiménez.

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