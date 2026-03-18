Comediante Juan Pablo López compró cine abandonado en San Antonio: ¿Qué hará en el lugar?

18 mar. 2026 - 13:03 hrs.

La semana pasada, el comediante Juan Pablo López compró uno de los edificios históricos de San Antonio que lleva años abandonado: el reconocido Teatro Cine Moderno de Barrancas, ubicado en la calle Mestranza.

El inmueble antiguamente funcionaba como un cine, pero luego fue una bodega y una iglesia evangélica. Ahora, el triunfador del Festival de Viña busca restaurarlo y darle un propósito cultural para la ciudad costera.

El futuro del Teatro Cine Moderno de Barrancas en manos de Juan Pablo López

Juan Pablo López reconoció que su intención no era que se hiciera pública la compra del edificio, pero comentó a The Clinic cómo fue el proceso para adquirirlo con fondos personales y sin ayuda estatal.

"Todo este proyecto es con fondos personales, sin ayuda ni del Ministerio de las Culturas ni de la municipalidad, y tampoco es mi idea pedir ese tipo de apoyo. Es una compra con mis propios ahorros", comentó el humorista.

Por dentro, según contó López, hay una tarea de remodelación importante debido al deterioro y los cambios de usos: "Por dentro, claro, ya no están las butacas: no hay nada, está en cero. Al contrario, como la usaron de bodega, instalaron otro tipo de piso y un montón de cosas más".

Edificio Teatro Cine Moderno de Barrancas, 2014 - 2024. / @revistabulevar.cl

La idea del comediante es crear un teatro de gran excelencia capaz de recibir hasta 600 personas para que disfruten de obras, conciertos, shows de stand-up, entre otros espectáculos. "No hay teatro ni cine y existen pocos lugares donde se pueda compartir cultura", explicó.

Además, mencionó que eventualmente podría haberse convertido en una distribuidora de alimentos o en un mall chino: "Creo que, en ese sentido, logré rescatarla de que pasara a esas manos".

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